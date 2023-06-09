Рязанский учитель установит рекорд по чеканке мяча ногами
Учитель рязанской «Школы 360» установит рекорд по времени чеканки футбольного мяча ногами. Об этом сообщили в пресс-службе заведения.
Рекорд «Наибольшее время чеканки футбольного мяча ногами (набивание) в России (мужчины)» планирует побить чемпион России и ЦФО по скиппингу, чемпион Всемирной олимпиады Руслан Немировский. Ему предстоит чеканить мяч не менее 3 часов 35 минут (предыдущий зафиксированный рекорд — 3:34).
Фиксация будет проходить в пятницу, 16 июня. Мероприятие состоится в «Школе 360» по адресу: Рязанский район, село Поляны, улица Новая, дом № 34. Гостей и болельщиков приглашают прийти к 10:00.