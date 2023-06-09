Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 09
22°
Сбт, 10
17°
Вск, 11
17°
ЦБ USD 82.64 0.55 10/06
ЦБ EUR 89.01 0.97 10/06
Нал. USD 81.6 / 84.6 09/06 16:08
Нал. EUR 89 / 89.89 09/06 17:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Кто такой Виталий Артемов и как он снова стал мэром Рязани
РЗН. инфо разбирался, чем запомнился Артемов на своих п...
29 мая 17:55
16 452
Казус Елены Сорокиной
«Я Елена Сорокина и ей останусь», — заявила в своем пер...
26 мая 18:56
17 572
В Рязанской области испытали тяжелую технику от Ростсельмаш
В КФХ Мансурова М.Н. состоялся демонстрационной показ т...
22 мая 09:55
15 266
Переключают страсти других. Директор Рязанского театра драмы про аншла...
Интервью о классическом репертуаре, рискованных экспери...
16 мая 15:24
20 030
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Рязанский учитель установит рекорд по чеканке мяча ногами

Учитель рязанской «Школы 360» установит рекорд по времени чеканки футбольного мяча ногами. Об этом сообщили в пресс-службе заведения.

Рекорд «Наибольшее время чеканки футбольного мяча ногами (набивание) в России (мужчины)» планирует побить чемпион России и ЦФО по скиппингу, чемпион Всемирной олимпиады Руслан Немировский. Ему предстоит чеканить мяч не менее 3 часов 35 минут (предыдущий зафиксированный рекорд — 3:34).

Фиксация будет проходить в пятницу, 16 июня. Мероприятие состоится в «Школе 360» по адресу: Рязанский район, село Поляны, улица Новая, дом № 34. Гостей и болельщиков приглашают прийти к 10:00.