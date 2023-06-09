Рязанские полицейские проведут рейды по нарушениям ПДД
Рязанские полицейские в пятницу и выходные проведут рейды по выявлению нарушителей правил дорожного движения. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Сотрудники Госавтоинспекции проведут широкомасштабные рейды по пресечению нарушений ПДД. Отмечается, что полицейские будут проводить массовую остановку транспортных средств.
Сотрудники Госавтоинспекции также обратились к водителям с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме нарушения ПДД, сообщать в полицию о водителях, которые противоправно ведут себя на дороге.