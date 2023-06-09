Рязанская полиция ищет свидетелей смертельного наезда на пешехода
Рязанская полиция ищет свидетелей смертельного наезда на мужчину. Об этом сообщило региональное управление МВД.
Авария произошла 8 марта 2023 года, примерно в период с 23:00 по 23:45, в Рязанском районе, на 206 километре трассы М-5 «Урал».
По предварительной информации, водитель на машине сбил 43-летнего мужчину. От полученных травм пешеход умер.
Тех, кто что-то знает о ДТП, просят обращаться по адресу: Рязань, улица 2-я Прудная, дом № 10 или по телефону: 8 (4912)28-89-02.