Полиция объяснила водителям, как двигаться по выделенным полосам в Рязани

Рязанские полицейские объяснили, как двигаться на участках со знаком «Полоса для маршрутных транспортных средств». Правила езды опубликованы на сайте регионального УМВД.

Полосой для маршрутных транспортных средств могут пользоваться:

водители за рулем городского общественного транспорта;

водители за рулем школьных автобусов;

водители за рулем легкового такси;

водители за рулем машины для перевозки пассажиров, в которой более восьми мест для сидения (за исключением водительского места), технически допустимая максимальная масса которых превышает пять тонн;

велосипедисты (в том случае, если полоса для маршрутных транспортных средств располагается справа).

Если эта полоса отделена от остальной проезжей части прерывистой линией разметки, то при поворотах транспортные средства должны перестраиваться на нее.

Разрешается также в таких местах заезжать на эту полосу при въезде на дорогу и для посадки и высадки пассажиров у правого края проезжей части при условии, что это не создает помех маршрутным транспортным средствам.

В случае нарушений этих правил водителей будут привлекать по части 1.1 статьи 12.17 КоАП, по которой грозит штраф в размере 1500 рублей.