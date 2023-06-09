Российские военные нанесли удар по украинским складам с иностранной техникой
Российские военные нанесли удар по складам ВСУ с иностранной техникой. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования ночью в пятницу, 9 июня. Под удар попали склады боеприпасов, вооружения, иностранной военной техники, в том числе БПЛА.
Отмечается, что все назначенные объекты поражены. В результате ударов нарушено снабжение группировок украинских войск в районах ведения боевых действий.