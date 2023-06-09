На Камчатке произошли три землетрясения
На Камчатке произошли три землетрясения. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщает РИА Новости.
Землетрясение магнитудой 3,9 и 5,4 зафиксировали в Камчатском заливе. Одно из них произошло на глубине 51 километр. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 117 километрах юго-восточнее поселка Усть-Камчатск. Второе землетрясение произошло на глубине 48 километров. Эпицентр находился в акватории Тихого океана, в 106 километрах юго-восточнее посёлка Усть-Камчатск.
Также ранее в Камчатском заливе зафиксировали землетрясение Ранее магнитудой 5,2.
Местные жители не ощутили подземных толчков. Разрушений нет.