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Mash: Adidas вернется в Россию в ноябре этого года

Adidas вернется в Россию в ноябре этого года. Об этом в пятницу, 9 июня, пишет Telegram-канал Mash.

По информации издания, компания подписала контракт с ливанской Daher, которая работает с брендами Zara, Bershka и Pull&Bear. В начале осени компания планирует начать набор сотрудников планирую, чтобы подготовить все к запуску магазинов.

Открытие магазинов планируется 1 ноября этого года.

Ранее появилась информация, что Adidas может передать бизнес в России иностранному инвестору.