Mash: Adidas вернется в Россию в ноябре этого года
Adidas вернется в Россию в ноябре этого года. Об этом в пятницу, 9 июня, пишет Telegram-канал Mash.
По информации издания, компания подписала контракт с ливанской Daher, которая работает с брендами Zara, Bershka и Pull&Bear. В начале осени компания планирует начать набор сотрудников планирую, чтобы подготовить все к запуску магазинов.
Открытие магазинов планируется 1 ноября этого года.
Ранее появилась информация, что Adidas может передать бизнес в России иностранному инвестору.