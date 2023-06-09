Комитет Госдумы поддержал законопроект о поэтапном повышении призывного возраста
Комитет Госдумы по обороне поддержал законопроект о поэтапном повышении призывного возраста. Об этом
Отмечается, в Госдуму внесли проект о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года. Он предусматривает переходный период до 2026 года.
«Рекомендовать Государственной Думе принять проект федерального закона N 312507-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» и статью 3 Федерального закона «Об альтернативной гражданской службе» в первом чтении», — говорится в документе.