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Андрей Турчак встретился с руководством фонда «Защитники Отечества»

По сообщению сайта «Единой России», Андрей Турчак встретился с руководством фонда «Защитники Отечества». На встрече они обсудили вопросы взаимодействия рабочей группы по СВО и госфонда «Защитники Отечества», в том числе на законодательном уровне.

«Мы с вами делаем одно общее дело. И направлений нашего взаимодействия много. Важно максимально эффективно использовать ресурсы фонда, нашей рабочей группы, компетенции, которые мы за эти полгода наработали. Основная наша задача — законотворческая. И здесь фонду мы можем подставить плечо», — отметил Андрей Турчак.

Политик напомнил, что президент уже подписал законы об упрощении процедур признания военнослужащих погибшими и пропавшими без вести, а также о статусе ветерана боевых действий для ополченцев Донбасса, которые инициировала рабочая группа. Таже Госдума приняла закон группы о праве на полное списание кредитов погибшего или получившего тяжелую инвалидность участника спецоперации с его родителей-созаемщиков и совершеннолетних детей. По инициативе рабочей группы также был принят закон о бесплатной юридической помощи для участников СВО и их семей. Помимо этого, рабочая группа внесла в парламент законопроект о приоритетном зачислении в школы, детсады и летние лагеря детей добровольцев спецоперации.

Андрей Турчак также сообщил, что в регионах у рабочей группы закреплены координаторы, которые будут оказывать содействие сотрудникам филиалов фонда.

«Мы тесно работаем с региональными ЦУРами, с АНО „Диалог“. Еженедельно формируется „тепловая карта“ основных проблем — и в целом по стране, и в разрезе каждого региона. Я думаю, что эта информация будет полезна как региональным филиалам фонда, так и на федеральном уровне», — подчеркнул депутат.

Анна Цивилева отметила, что 1 июня филиалы фонда «Защитники Отечества» заработали во всех регионах. За это время социальные координаторы получили более четырех тысяч обращений.

«Много вопросов юридического толка, они касаются федеральных и региональных выплат, особенно в новых регионах, а также получения удостоверения ветерана боевых действий и прохождения военно-врачебной комиссии при получении статуса инвалида боевых действий. Наши социальные координаторы берут все обращения в работу и максимально оперативно их отрабатывают», — подчеркнула Анна Цивилева.

Она также сообщила, что фонд поддерживает инициативу введения единого стандарта мер поддержки участников СВО, предложенного рабочей группой, и выравнивание размеров региональных выплат бойцам.

«Мы получаем много обращений по поводу того, что суммы региональных выплат участникам СВО часто разнятся. Здесь мы тоже должны с вами объединиться, чтобы никто не чувствовал себя обделенным. Все защитники Отечества по праву заслуживают уважительного отношения, льготы и меры поддержки должны быть справедливыми», — сказала Анна Цивилева.

В завершение встречи глава рабочей группы по СВО Андрей Турчак и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева договорились совместно провести первое заседание группы по законотворчеству наблюдательного совета фонда.

Напомним, Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» 3 апреля 2023 года.

Филиалы фонда открылись во всех регионах РФ 30 и 31 мая и приступили к работе 1 июня. Наблюдательный совет фонда возглавил Первый замруководителя Администрации Президента Сергей Кириенко.

Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению Президента. Ее возглавил Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

Рабочая группа осуществляет постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан, получения ими и членами их семей положенных выплат, мер поддержки, а также ряда других вопросов, связанных с СВО. Также в задачи группы входит участие в информационной и разъяснительной работе по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, анализ состояния работы по патриотическому воспитанию молодёжи и подготовка предложений по вопросам производства продукции, необходимой для удовлетворения потребностей всех видов войск и воинских формирований.