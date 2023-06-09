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Аксенов: В Крыму курортный сезон пройдет «в урезанном варианте»

В Крыму курортный сезон пройдет «в урезанном варианте» из-за транспортных ограничений и информационного фона, которые негативно скажутся на туристическом сезоне этим летом. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова.

«Сезон, наверное, глобальным не будет. Так или иначе видим, что у нас и аэропорт не работает, по транспортной логистике, к сожалению, есть ограничения. И поездами мы максимум 1,5 млн туристов перевезем в данном случае, автомобильным транспортом вот люди едут. Ну и мы понимаем, что информационный фон, та повестка, которая сегодня существует, она в том числе [влияет]. Люди не хотят где-то, может, попасть впросак, опасения все равно какие-то есть. Поэтому мы, конечно, сезон в этом году проведем в очень урезанном варианте, не сомневаюсь», — отметил Аксенов.

Глава республики подчеркнул, что туристам ничего не угрожает в Крыму. Безопасность на полуострове организована на высоком уровне. По словам Аксенова, туристическим компаниям, которые не будут сокращать сотрудников, предусмотрена поддержка в виде компенсации зарплат. На такие цели Крыму выделили более 2,5 млд рублей из федерального бюджета.