Аксенов: В Крыму курортный сезон пройдет «в урезанном варианте»

В Крыму курортный сезон пройдет «в урезанном варианте» из-за транспортных ограничений и информационного фона, которые негативно скажутся на туристическом сезоне этим летом. Об этом
«Сезон, наверное, глобальным не будет. Так или иначе видим, что у нас и аэропорт не работает, по транспортной логистике, к сожалению, есть ограничения. И поездами мы максимум 1,5 млн туристов перевезем в данном случае, автомобильным транспортом вот люди едут. Ну и мы понимаем, что информационный фон, та повестка, которая сегодня существует, она в том числе [влияет]. Люди не хотят где-то, может, попасть впросак, опасения все равно какие-то есть. Поэтому мы, конечно, сезон в этом году проведем в очень урезанном варианте, не сомневаюсь», — отметил Аксенов.
Глава республики подчеркнул, что туристам ничего не угрожает в Крыму. Безопасность на полуострове организована на высоком уровне. По словам Аксенова, туристическим компаниям, которые не будут сокращать сотрудников, предусмотрена поддержка в виде компенсации зарплат. На такие цели Крыму выделили более 2,5 млд рублей из федерального бюджета.