В Старожиловском районе 20-летняя девушка выкинула на улицу свою новорожденную дочь
В Рязанской области в отношении уроженки Липецкой области 2003 года рождения возбудили уголовное дело за покушение на убийство новорожденной дочери.
7 июня 2023 года в Старожиловском районе женщина дома родила без медицинской помощи девочку. После она отнесла младенца в лесополосу и оставила там.
Плач новорожденной услышал проходивший мимо местный житель, он вызвал полицию и скорую помощь. Вскоре девочку доставили в перинатальный центр, где ей продолжают оказывать медицинскую помощь.
В отношении девушки возбудили уголовное дело. Правоохранители проводят экспертизы и устанавливают все обстоятельства произошедшего.