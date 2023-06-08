В Старожиловском районе 20-летняя девушка выкинула на улицу свою новорожденную дочь

В Рязанской области в отношении уроженки Липецкой области 2003 года рождения возбудили уголовное дело за покушение на убийство новорожденной дочери.

7 июня 2023 года в Старожиловском районе женщина дома родила без медицинской помощи девочку. После она отнесла младенца в лесополосу и оставила там.

Плач новорожденной услышал проходивший мимо местный житель, он вызвал полицию и скорую помощь. Вскоре девочку доставили в перинатальный центр, где ей продолжают оказывать медицинскую помощь.

В отношении девушки возбудили уголовное дело. Правоохранители проводят экспертизы и устанавливают все обстоятельства произошедшего.