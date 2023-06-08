В Сасово скорость мобильного интернета от МТС увеличили на 30%

МТС увеличила скорость мобильного интернета в городе Сасово на 30%. Об этом сообщает пресс-служба компании.

30 июня и 1 июля в Сасово пройдет XXVI Всероссийский фестиваль народного творчества, посвящённый композитору Александру Аверкину. Быть на связи смогут более тысячи участников и зрителей, которые съедутся со всей страны.

МТС прокачала сеть в Северном микрорайоне, где находятся основные площадки фестиваля — Муниципальный культурный центр и Парк 40 лет ВЛКСМ. 30 июня там пройдут литературные чтения, Межрегиональный конкурс исполнителей народной песни с участием солистов и коллективов из разных регионов страны. Участники смогут быстро созваниваться для координации мероприятий, переписываться в мессенджерах, а зрители загружать интернет-страницы официального сайта фестиваля с программой и отправлять фото и видео в соцсетях.

На связи также будут участники пешеходных экскурсий по Сасово, которые планируют проводить каждые два часа. Пользоваться навигационными картами, загружать дополнительную историческую информацию из интернета, и даже слушать записи песен смогут пассажиры туристического маршрута «Поющий автобус». Концерт-экскурсия с остановками и интерактивной программой пройдут по центральным улицам города.

1 июля в Северном микрорайоне программа продолжится экскурсией по Музею русской песни имени Аверкина, который откроется к фестивалю после реконструкции. На улице Ленина МТС также установила дополнительное телеком-оборудование, чтобы участники и гости могли больше узнавать об истории города, его культуре и самом композиторе. Финалом конкурса станет большой Гала-концерт, который пройдет в Парке 40 лет ВЛКСМ. Подробнее — на сайте фестиваля averkinfestival.ru .

«Всероссийский фестиваль имени Аверкина — одно из самых заметных мероприятий событийного туризма в Центральной России, поэтому мы подготовили сеть МТС для обслуживания большого количества абонентов. Установленное телеком-оборудование имеет запас емкости и справится с нагрузкой. Качественная голосовая связь и мобильный интернет значительно повышает привлекательность региона и его туристических локаций, а также позволяет пользоваться в полной мере всеми цифровыми сервисами, которые могут понадобиться в путешествии. Например, забронировать гостиницу в Сасово на все время фестиваля», — рассказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Также компания установила дополнительное телеком-оборудование к началу летнего сезона на улицах Горького, Тюрина, Краснознаменной, а также в Южном микрорайоне и Авиагородке.

Ранее МТС усилила покрытие скоростным мобильным интернетом на участке трассы М5 на выезде из Шацка в направлении Сасово, в центральной части соседнего Шацка, а также в его пригородах Черная и Казачья Слобода.

Справочно:

Александр Петрович Аверкин (1935—1995) — советский композитор, гармонист. Родился в деревне Шафторка Сасовского района Рязанской губернии. Является автором музыки к таким известным песня, как «На побывку едет молодой моряк», «Ярославские ребята», «Падают листья» и многим другим. Песни Аверкина входили в репертуар Людмилы Зыкиной, Ольги Воронец, Александры Стрельченко, многих других исполнителей и коллективов.