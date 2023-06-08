В Рязанской области газовики отключили от ресурса дом, владельцы которого незаконно подвели к нему газ

Специалисты «Газпром межрегионгаз Рязань» и «Газпром газораспределение Рязанская область» в ходе рейда в селе Александрово обнаружили незаконную врезку в газопровод со стороны дома, ранее отключенного за долги в размере более 135 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Чтобы прекратить газ, специалисты раскопали и обрезали газопровод к дому потребителя. Теперь абоненту, помимо основной суммы задолженности за газ, предстоит оплатить стоимость работ по отключению и последующему подключению к системе газоснабжения. В случае повторного самовольного подключения ему грозит уголовная ответственность.

«Самовольная врезка в газопровод — это угроза жизни и здоровью людей, а также их имуществу. За несанкционированное подключение предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность», — подчеркнул заместитель генерального директора по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Роман Никонов.