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В Рязани полицейские задержали мужчину с «синтетикой»

В Рязани полицейские задержали мужчину с «синтетикой». Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Полицейские обратили внимание на подозрительного мужчину во время патрулирования на улице Затинной. Рязанец находился около зарослей кустарника и при приближении полицейских попытался уйти в другую сторону. Правоохранители остановили мужчину, им оказался 39-летний житель областного центра, ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и кражу. В ходе общения он признался, что имеет при себе наркотики.

Во время личного досмотра, в сумке рязанца оперативники обнаружили шприц и сверток с наркотическим средством синтетического происхождения массой более 15 граммов.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статье 228 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере»). Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.