В России предложили запретить выбрасывать одежду в мусорные баки

Российский экологический оператор выступил с инициативой запретить выбрасывать одежду в мусорные баки. Об этом сообщает газета « Известия ».

Сейчас люди выбрасывают в мусорные баки одежду и обувь, после чего это все отправляется на полигон для переработки отходов. Однако, по словам авторов инициативы, текстиль крайне проблематично вычленить из общего потока мусора и переработать.

Экологический оператор предлагает установить, например, в торговых точках специальные контейнеры для сбора одежды и назначить за них ответственными, например, некоммерческие организации или благотворительные фонды, которые помогают нуждающимся.

«Индустрия fast-fashion наносит окружающей среде серьезный урон. Зарубежные ученые провели исследование: сейчас производят вдвое больше одежды, чем в 2020 году, — около 62 млн тонн текстиля, а к 2030 году этот показатель подскочит до 102 млн тонн. Причем 95% из того, что попадает в мусорку, сложно или дорого утилизировать», — объяснил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Авторы идеи о контейнерах для одежды также предлагают поощрять граждан за «правильную» утилизацию текстиля. Например, давать им скидки в магазинах.