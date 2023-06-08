В Путятинском районе директоров четырех школ привлекли к ответственности

В Путятинском районе директоров четырех школ привлекли к ответственности. Об этом пишет ИД «Пресса».

Прокуратура Путятинского района проверила, как в школах подготовились к открытию детских лагерей. В результате проверки выявили нарушения законодательства о защите прав несовершеннолетних на охрану их жизни и здоровья, а также нарушения санитарно-эпидемиологических требований при организации детского питания и нарушения правил пожарной безопасности.

За отсутствие на окнах начальных классов замков безопасности директоров четырех школ наказала прокуратура района. Двух директоров оштрафовали за нарушение санитарных норм при организации питания детей. Еще двух директоров привлекли к административной ответственности за нарушения правил противопожарного режима.

Отмечается, что все выявленные нарушения в школах полностью устранили.