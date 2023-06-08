В Госдуме призвали убрать самогонные аппараты из открытой продажи

Депутат Госдумы Алексей Куринный назвал неправильным то, что в открытой продаже в России есть самогонные аппараты и идет их реклама. Об этом сообщило РИА Новости .

Парламентарий выступил на конференции «Смертельный сидр — как не стать жертвой паленого алкоголя?».

«Неправильно, когда сегодня в открытой продаже у нас продаются самогонные аппараты, более того, идет реклама этих самогонных аппаратов, когда уже сформировалась целая индустрия домашнего производства этих алкогольных напитков, не всегда качественных», — заявил Куринный.

Депутат подчеркнул, что из-за дешевизны таких напитков граждане потребляют их все больше с каждым годом.

За последние дни после употребления некачественного сидра производства Самары умерли более 30 человек, еще около 60 проходят лечение в больницах. По информации полиции, экспертиза выявила в напитке опасные примеси этилбутирата и метанола.