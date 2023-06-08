В Госдуме предложили уменьшить сроки отключения горячей воды летом
В Госдуме предложили уменьшить сроки отключения горячей воды летом. Об этом в четверг, 8 июня,
Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов предложил уменьшить срок отключения горячей воды летом до трех дней. Он также направил обращение к министру строительства и ЖКХ России с просьбой уточнить, есть ли какие-то ограничения, не позволяющие сократить время отключения воды.
«Убежден, что современные технологии позволяют за три дня провести ежегодный ремонт и профилактику систем водоснабжения в конкретном доме или районе. Предлагаю не откладывая, уже этим летом, обязать коммунальные службы не отключать горячую воду больше чем на три дня», — заявл Чернышов.