Студенты РГАТУ обсудили актуальные проблемы ветеринарной медицины лошадей

В конце мая студенты РГАТУ приняли участие в XIV научно-практической конференции «Актуальные проблемы ветеринарной медицины лошадей», состоявшейся в рамках деловой программы выставки «Эквирос Professional -2023». Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Конференция проходила в московском конгрессно-выставочном центре «Сокольники». В рамках мероприятия проводился обмен опытом, обсуждались вопросы и демонстрировались достижения в конной отрасли.
На конференции присутствовали студенты четвертого курса факультета ветеринарной медицины и биотехнологии, обучающиеся по направлению «Ветеринарно-санитарная экспертиза». Они поучаствовали в научно-практической конференции по важным проблемам и задачам ветеринарной медицины лошадей, мастер-классах по выездке и воспитанию лошадей, лекционной программе «Болезни лошадей: профилактика, диагностика, лечение» от ведущих российских и зарубежных специалистов, занимающихся вопросами коневодства.