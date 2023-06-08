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Спирт, использованный при изготовлении ядовитого сидра, украли со склада МВД

Спирт, который использовали при изготовлении ядовитого сидра, был украден со склада МВД. Об этом сообщила «Российская газета».

Отмечается, что оперативники установили канал поступления в нелегальный оборот алкогольной продукции, реализованной под маркой «Мистер Сидр». Как сообщили в министерстве, специалисты проверили большое число магазинов, складов и транспортных средств. Кроме того, были отработаны цепочки поставок сырья, необходимого для производства алкоголя, предпринимателю, подозреваемому в изготовлении продукции.

В итоге полицейские выяснили, что спиртосодержащая жидкость была украдена со склада федерального казенного учреждения «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области». Партия хранилась на складе с 2012 года, после того, как ее изъяли во время рейда.

За совершение краж полицейские задержали двух самарцев. Также задержан сержант полиции, занимавшийся охраной склада и пропустивший злоумышленников.

После того, как стало известно об этом, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев освободил от должности замначальника ГУ МВД России по Самарской области Юрия Сафронова. Кроме того, из органов уволят начальника «Центра хозяйственного и сервисного обеспечения» Александра Ремнева.

«Материалы по данным фактам уже переданы в следственные органы», — сообщила официальный представитель МВД России генерал-майор Ирина Волк.