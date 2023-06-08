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Шойгу: украинские войска пытались прорвать оборону на Запорожском направлении

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что украинские войска пытались прорвать оборону российской армии на Запорожском направлении. Об этом сообщило РИА Новости.

Войска ВСУ предприняли попытку прорыва обороны в четверг, 8 июня, в 1:30. Численность украинских войск составляла до 1500 человек и 150 единиц бронетехники.

Силами разведки противник был своевременно обнаружен, нанесен превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами.

На всех четырёх направлениях противник был остановлен и с большими потерями отошел.

В результате двухчасового боя противник потерял 30 танков, 11 боевых машин пехоты, до 350-ти человек личного состава. Таким образом специально подготовленные резервные силы противника для осуществления этого прорыва свою задачу не выполнили.