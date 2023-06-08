Рязанская полиция разыскивает очевидцев ДТП со скорой помощью
Рязанские полицейские просят откликнуться очевидцев ДТП 5 июня на Московском шоссе.
Инцидент случился около 10:00 в Рязани вблизи дома № 51/2. По предварительной информации, 32-летний мужчина за рулем «Газели» столкнулся с машиной скорой помощи, за рулем которой находился 59-летний водитель.
В результате происшествия водитель, 52-летний и 74-летний пассажиры скорой получили травмы и были госпитализированы. Водитель и 18-летняя пассажирка автомобиля «Газель» получила травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь.
Отмечается, что машина скорой двигалась с включенными спецсигналами.
Правоохранители просят очевидцев этого ДТП обратиться по телефону: 8 (4912)44-46-08. Также можно прийти по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом12 корпус 1.