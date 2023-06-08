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Пушилин: Россия должна взять под контроль всю Украину

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска необходимо отодвинуть не менее чем на 500 километров от границ России. Об этом он высказался в интервью РИА Новости.

«Насколько отодвигать, чтобы не обстреливались наши населенные пункты? Как минимум сейчас это нужно уже отодвигать на 500 километров. Мы понимаем карту Украины и понимаем, где мог бы быть рубеж. Ну, наверное, по Днепру, по естественной преграде», — сказал собеседник агентства.

Пушилин отметил, что нельзя останавливаться, пока Украина полностью не окажется под влиянием России.

«Соответственно, мое мнение: пока не будет освобождена Украина полностью, причем без каких-то вариаций — какую-то область Польше, какую-то область Румынии, какую-то область Венгрии, — ситуация не закончится», — сказал он.

Свое мнение Пушилин аргументировал тем, что пока Украиной правит действующая власть, ЛДНР, Запорожскую и Херсонскую области продолжат обстреливать.