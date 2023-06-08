Продавец одежды Vans закрывает свои магазины в России
Американский производитель одежды и обуви VF Corporation решил закрыть свои магазины в России. Об этом сообщает «
«Американский производитель одежды и обуви VF Corporation (бренды Vans, The North Face — прим. ред.) решил закрыть свои магазины в России. Российское подразделение переводится на оптовые поставки», — указано в отчете.
По мнению экспертов издания, переориентация бизнеса VF Corporation в России на оптовые продажи является компромиссным вариантом. Это позволит компании сохранить свои торговые обороты.