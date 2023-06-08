Поджог релейных и батарейных шкафов в Ростовской области привел к задержке поездов

В Ростовской области неизвестные подожгли ЖД-оборудование, что привело к временной задержке движения двух поездов. Об этом 8 июня сообщает Telegram-канал Shot.

Огонь на релейных и батарейных шкафах появился ночью в районе станции Хапры.

На месте обнаружили две пятилитровые бутылки, одну десятилитровую канистру, а также тряпки, пропитанные горючим.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом». Диверсантам грозит до пяти лет колонии.