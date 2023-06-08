Минтранс определил правила запуска дронов над городами
Минтранс определил правила запуска дронов над городами. Об этом в четверг, 8 июня,
Разработкой новых норм занимался заместитель председателя правительства, руководитель аппарата кабмина Дмитрий Григоренко.
Министерство предлагает разрешить запуски беспилотников над населенными пунктами, но только на высотах до 150 метров от земной или водной поверхности, в прямой видимости от внешнего пилота и в специальных зонах полетов дронов. Также, если полеты осуществляются дронами массой до 30 килограмм и в пределах прямой видимости, подавать план их перемещения не потребуется.
Новые правила планируется ввести с марта 2024 года.