Мэрия выплатит рязанке более 100 тысяч рублей за упавшее на машину дерево

Рязанка подала иск в суд на МБУ «Дирекция благоустройство города». Она требовала возместить ущерб, причиненный в результате ДТП, сообщает 7 июня пресс-служба Октябрьского районного суда.

17 мая 2022 года женщина припарковала на автостоянке машину Chevrolet Klan и ушла домой. Через некоторое время она услышала, как работает сигнализация на ее авто.

Выйдя из дома она обнаружила, что на машину упало дерево. На крыше и багажнике были вмятины. Позже эксперты заключили, что сумма ущерба составила 102 788 рублей.

В результате суд постановил выплатить рязанке материальный ущерб, судебные расходы (3256 рублей), независимую экспертизу (7000 рублей), а также оплата услуги адвоката (25 000 рублей).