Кеннеди-младший заявил, что США превратили Украину в скотобойню
Кеннеди-младший заявил, что США превратили Украину в скотобойню. Об этом в четверг, 8 июня,
Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что из-за действий американских властей погибли сотни тысяч граждан Украины.
«Мы превратили Украину в скотобойню, которая уничтожила 350 тысяч молодых украинцев. Они лгут о том, сколько людей погибло. Они скрывают это от нас», — рассказал Кеннеди-младший.
Также политик заявил, что именно Вашингтон втянул Украину в конфликт с Россией.