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Кеннеди-младший заявил, что США превратили Украину в скотобойню

Кеннеди-младший заявил, что США превратили Украину в скотобойню. Об этом в четверг, 8 июня, пишет «Газета.ру».

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что из-за действий американских властей погибли сотни тысяч граждан Украины.

«Мы превратили Украину в скотобойню, которая уничтожила 350 тысяч молодых украинцев. Они лгут о том, сколько людей погибло. Они скрывают это от нас», — рассказал Кеннеди-младший.

Также политик заявил, что именно Вашингтон втянул Украину в конфликт с Россией.