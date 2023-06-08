Делегация из РГАТУ подписала договор о сотрудничестве с белорусскими вузами

В мае делегация из РГАТУ посетила Беларусь, где встретилась с руководителями аграрных вузов страны. Об этом сообщает пресс-служба рязанского учебного учреждения.

Ректор РГАТУ Александр Шемякин со своим советником встретились с представителями Белорусской государственной сельскохозяйственной академии и Белорусского государственного аграрного технического университета. Они подписали договор о сотрудничестве между вузами и ООО «Технологии земледелия» (Беларусь).

По итогам встречи был определен перечень ключевых направлений в области совместных научных исследований и разработок, образовательной деятельности, проведения научных и культурных мероприятий, открывающих широкие возможности для сотрудничества с ведущими аграрными вузами Беларуси.

Затем российских гостей пригласили на XV Международную научно-практическую конференцию «Формирование организационно-экономических условий эффективного функционирования АПК». Она стала площадкой для продуктивного обмена опытом, идеями, инновационной методологией решения актуальных задач в современных условиях, объединив ученых и специалистов из Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Китая в области образования, науки и сельского хозяйства.