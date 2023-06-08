Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 08
22°
Птн, 09
23°
Сбт, 10
18°
ЦБ USD 81.46 0.21 08/06
ЦБ EUR 87.17 0.22 08/06
Нал. USD 81.21 / 83.55 08/06 11:05
Нал. EUR 88.01 / 88.5 08/06 11:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Кто такой Виталий Артемов и как он снова стал мэром Рязани
РЗН. инфо разбирался, чем запомнился Артемов на своих п...
29 мая 17:55
15 263
Казус Елены Сорокиной
«Я Елена Сорокина и ей останусь», — заявила в своем пер...
26 мая 18:56
16 368
В Рязанской области испытали тяжелую технику от Ростсельмаш
В КФХ Мансурова М.Н. состоялся демонстрационной показ т...
22 мая 09:55
14 231
Переключают страсти других. Директор Рязанского театра драмы про аншла...
Интервью о классическом репертуаре, рискованных экспери...
16 мая 15:24
18 947
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Делегация из РГАТУ подписала договор о сотрудничестве с белорусскими вузами

В мае делегация из РГАТУ посетила Беларусь, где встретилась с руководителями аграрных вузов страны. Об этом сообщает пресс-служба рязанского учебного учреждения.

Ректор РГАТУ Александр Шемякин со своим советником встретились с представителями Белорусской государственной сельскохозяйственной академии и Белорусского государственного аграрного технического университета. Они подписали договор о сотрудничестве между вузами и ООО «Технологии земледелия» (Беларусь).

По итогам встречи был определен перечень ключевых направлений в области совместных научных исследований и разработок, образовательной деятельности, проведения научных и культурных мероприятий, открывающих широкие возможности для сотрудничества с ведущими аграрными вузами Беларуси.

Затем российских гостей пригласили на XV Международную научно-практическую конференцию «Формирование организационно-экономических условий эффективного функционирования АПК». Она стала площадкой для продуктивного обмена опытом, идеями, инновационной методологией решения актуальных задач в современных условиях, объединив ученых и специалистов из Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Китая в области образования, науки и сельского хозяйства.