А что в кино? «Снегирь», «Солнце на вкус» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Комедийное фэнтези совместного производства России и Узбекистана «Солнце на вкус» это история о приключениях Тимура и его дедушки. Мальчик с семьей отправляется в Узбекистан, чтобы навестить деда. В сарае он находит загадочный медальон, который оказывается ключом к древним сокровищам Бухарского эмира.

Драма «Снегирь» от режиссера Бориса Хлебникова рассказывает о команде одноименного рыболовного судна. На корабль попадают два стажера — студенты мореходки Никита и Максим. Их ждут ледяные волны, работа на износ и главное испытание — шторм. Фильм снят по роману «Три минуты молчания» Георгия Владимова, который был написан в 1969 году.

Комедийная драма «Голова-жестянка» — фильм о подростке Жене, которую все зовут Жесть. После сотрясения мозга и травмы ноги девочке стало сложно строить отношения с окружающими, а мир видится далеко не в розовом цвете. Все меняется после знакомства с руководителем кружка робототехники Святославом, который становится наставником Жени. Взаимодействуя с роботами, она учится общению с людьми, начинает снова радоваться жизни, а главное — вновь обретает старого друга.

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