Жителя Ряжского района осудили за убийство знакомого
Жителя Ряжского района осудили за убийство знакомого. Об этом сообщило региональное управление Следкома.
Трагедия произошла 6 февраля 2021 года.
Следствие и суд установили, что между двумя пьяными знакомыми произошла ссора. Во время конфликта гость жестоко избил хозяина жилища, где происходило распитие спиртных напитков. Также мужчина ударил знакомого ножом в ногу. От полученных ранений потерпевший умер на месте происшествия.
Преступление было раскрыто по горячим следам.
Отмечается, что житель Ряжского района 1990 года рождения ранее привлекался к уголовной ответственности. Его признали виновным в убийстве и приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.