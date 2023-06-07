Жителя Подмосковья, отбывающего наказание в рязанской колонии, осудили за демонстрацию нацистской символики
Жителя Подмосковья, отбывающего наказание в рязанской колонии, осудили за демонстрацию нацистской символики. Об этом сообщило региональное управление Следкома.
Следствие и суд установили, что ранее осужденный мужчина, являясь приверженцем нацистской идеологии и желая сформировать у других осужденных позитивное отношение к деятельности нацистов во время Второй мировой войны, демонстрировал им запрещенную символику. До этого он подвергался административному наказанию за схожее правонарушение.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.