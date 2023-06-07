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За обучение в российских вузах предложили ввести однообразные правила отсрочки платежа

За обучение в российских вузах предложили ввести однообразные правила отсрочки платежа. Об этом сообщило издание «RT на русском» со ссылкой на депутата Госдумы Василия Власова.

Отмечается, что большая часть студентов учится на платной основе. Нередко бывают ситуации, когда обучающиеся не могут оплатить учебу в установленный срок.

Как уточняет Власов, правила отсрочки в вузах устанавливаются каждым учебным заведением индивидуально, что создает неравные условия для обучающихся.

«В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности установления для высших учебных заведений единых правил предоставления отсрочки платежа за обучение сроком до шести месяцев независимо от формы обучения при подаче заявления студентом не позднее чем за десять дней до конечной даты приёма платежа», — отметил Власов.