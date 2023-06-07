ВСУ сбросили взрывчатку на спасателей в Новой Каховке

ВСУ сбросили взрывчатку с беспилотника на спасателей в Новой Каховке во время эвакуации жителей. Об этом сообщило издание Life со ссылкой на Владимира Леонтьева.

«Вчера особо цинично и кощунственно те люди, которые вывозили граждан, подверглись удару с беспилотника, было сброшено самодельное взрывное устройство», — сказал Леонтьев в среду, 7 июня, в эфире Первого канала.

Напомним, что во вторник, 6 июня, верхняя часть Каховской ГЭС разрушилась после обстрела ВСУ.