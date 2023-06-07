ВСУ сбросили две взрывчатки на электрическую подстанцию в Курской области

На электрическую подстанцию в селе Попово-Лежачи Глушковского района Курской области ночью 7 июня ВСУ сбросили две взрывчатки. Об этом сообщает губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

В результате повреждения подстанции света нет на двух территориях — Попово-Лежачах и Теткино.

Кроме этого, во время восстановления электричества один из рабочих получил осколочные ранения. Сейчас он находится в ЦРБ.