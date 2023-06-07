В Смоленской области водитель сбил трех маленьких детей

В Смоленской области водитель сбил трех маленьких детей. Об этом сообщило издание Readovka .

Авария произошла во вторник, 6 июня, в Демидове, около дома № 40 по улице Гуреевская.

Установлено, что 43-летний мужчина ехал на машине Mazda. Он не выбрал безопасную скорость, вследствие чего влетел в отбойное ограждение, наехав на трех детей — 2007, 2011 и 2012 года рождения.

Пострадавшие получили телесные повреждения различной степени тяжести. Их доставили в медучреждение, им назначили лечение.

После медосвидетельствования у водителя в крови обнаружили 1,57 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе.