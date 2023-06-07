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В Сасово, Шацке и на участке трассы М5 «Урал» улучшили качество мобильного интернета

МТС улучшила сеть на участках федеральной автотрассы М5 «Урал» в городе Шацке, на строящейся развязке на обходе Шацка и на трассе Р124 «Шацк-Касимов», проходящей через Сасово. За счет установки дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного интернета выросла на 30%. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба компании.

Специалисты усилили покрытие скоростным мобильным интернетом на участке трассы М5, проходящий через центральную часть Шацка в районе ее стыковки с улицей Карла Маркса. Здесь расположены государственные учреждения, школы, детские сады, парки, торговые центры, продуктовые, производственные и строительные склады.

Также мобильный интернет улучшили на выезде из города в сторону Сасово в районе строящейся развязки на ответвлении трассы М5 обход Шацка. Согласно планам, эта автодорога освободит город от потока большегрузов, которые идут круглосуточно.

«Понимая выросшую востребованность трассы М5 „Урал“ в части грузо- и пассажироперевозок, когда увеличивается число маршрутов внутреннего туризма, а также трафик в Казахстан и Китай, мы установили дополнительное телеком-оборудование сразу в двух важных локациях. Это обеспечит хорошей связью автомобилистов на уже загруженном участке, автодорожников на обходе Шацка, а также создаст запас ёмкости для перенаправленного грузопотока при запуске трассы в эксплуатацию. Высокие скорости мобильного интернета позволят подключать датчики мониторинга грузопотоков, а также систему безопасности в пути», — рассказал директор филиала МТС в Рязани Александр Ляк.

Скорость мобильного интернета увеличили еще в одном ближайшем к Шацку транспортном узле — городе Сасово, через который проходит автодорога «Шацк-Касимов» и находится железнодорожная станция для поездов дальнего следования в направлении Поволжья, Южного Урала, Средней Азии. Здесь телеком-оборудование было установлено в центре города, обеспечив связью авто- и железнодорожный вокзалы, Сасовский историко-краеведческий музей, Музей русской песни имени Аверкина и другие локации.

Ранее МТС обеспечила скоростным интернетом пригородные села Шацка Черная и Казачья Слобода, где расположены складские базы логистических компаний, точки общепита, автосервиса, придорожные гостиницы.