В Санкт-Петербурге неизвестные подожгли релейные ящики на железной дороге
В Санкт-Петербурге 6 июня на станции Красное село сгорели два релейных шкафа. Их подожгли неизвестные, сообщает Shot.
По данным медиа, инцидент произошел ночью. В 2:30 машинист тепловоза заметил полыхающие ящики.
Эксперты заключили, что диверсанты отогнули двери шкафов со стороны петель, залили внутрь воспламеняющуюся жидкость, после чего начался пожар.
На месте был найден кусок перчатки одного из злоумышленников, сейчас их ищут. Предположительно, они могли скрыться в ближайшем СНТ «Дружба».
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества». Диверсантам грозит до пяти лет колонии.