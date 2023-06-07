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В Санкт-Петербурге десятилетнего школьника на «зебре» насмерть сбила машина

В Санкт-Петербурге десятилетнего школьника на «зебре» насмерть сбила машина. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Авария произошла на Выборгском шоссе.

Как пишет издание, мальчик пересекал дорогу на пешеходном переходе на зеленый сигнал. Там его сбила темная «пятнашка».

От удара ребенок получил открытую черепно-мозговую травму, а также перелом бедренной кости. В состоянии клинической смерти его доставили в больницу, где он и умер.

Водитель уехал с места ДТП. На данный момент его разыскивают. Возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее гибель человека. Отмечается, что по документам машина принадлежит 31-летней девушке, однако неизвестно, была ли она за рулем.