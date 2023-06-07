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В Рыбновском районе сотрудники УФСБ провели проверку готовности сил и средств оперативной группы

В Рыбновском районе сотрудники УФСБ провели проверку готовности сил и средств оперативной группы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления.

Темой тренировки стало осуществление первоочередных мер по пресечению угрозы совершения теракта на объекте социальной инфраструктуры.

Задействованы силы УФСБ России по Рязанской области, Рязанского территориального гарнизона, ОМВД России по Рыбновскому району, ОВО по Рыбновскому району ВНГ России по Рязанской области, а также сотрудники МЧС и администрации города Рыбное и Рыбновского района.

Все цели тренировки были выполнены.