В Рязани пройдет фестиваль по скандинавской ходьбе
В Рязани в Центральном парке культуры и отдыха (Зеленый театр) 9 июня пройдет фестиваль по северной (скандинавской) ходьбе «Zаход поколений», посвященный Дню России. Об этом сообщает минспорт.
Зарегистрироваться на фестиваль можно до 9 июня следующим образом:
- по электронной почте, отправив заявку по адресу: nikulshina. csp62@mail.ru;
- через Яндекс-форму
https://forms.yandex.ru/u/6479a1b46938721e95d7a446/;
- путем личного обращения в мандатную комиссию в день проведения фестиваля.
В заявке необходимо указать свои ФИО, дату рождения и телефон.
К участию допускаются все желающие, имеющие допуск врача к занятиям физкультурой. Однако есть ограничения по количеству участников — 200 человек.
Отмечается, что у всех спортсменов должна быть своя экипировка: палки для северной ходьбы и спортивная форма.
Программа мероприятия:
- 09:00-09:55 — регистрация;
- 10:00 — торжественное открытие фестиваля;
- 10:10 — мастер-класс по Северной ходьбе, разминка;
- 10:30 — старт участников на дистанцию 2 и 4 км;
- 11:30 — чаепитие, лотерея;
- 12:00 — официальное закрытие фестиваля, подведение итогов.
Участников наградят медалями и грамотами регионального минспорта. Призеры получат подарки от спонсоров.
Возрастное ограничение: 16+