В Рязани пройдет фестиваль по скандинавской ходьбе

В Рязани в Центральном парке культуры и отдыха (Зеленый театр) 9 июня пройдет фестиваль по северной (скандинавской) ходьбе «Zаход поколений», посвященный Дню России. Об этом сообщает минспорт.

Зарегистрироваться на фестиваль можно до 9 июня следующим образом:

по электронной почте, отправив заявку по адресу: nikulshina. csp62@mail.ru;

через Яндекс-форму https://forms.yandex.ru/u/6479a1b46938721e95d7a446/ ;

; путем личного обращения в мандатную комиссию в день проведения фестиваля.

В заявке необходимо указать свои ФИО, дату рождения и телефон.

К участию допускаются все желающие, имеющие допуск врача к занятиям физкультурой. Однако есть ограничения по количеству участников — 200 человек.

Отмечается, что у всех спортсменов должна быть своя экипировка: палки для северной ходьбы и спортивная форма.

Программа мероприятия:

09:00-09:55 — регистрация;

10:00 — торжественное открытие фестиваля;

10:10 — мастер-класс по Северной ходьбе, разминка;

10:30 — старт участников на дистанцию 2 и 4 км;

11:30 — чаепитие, лотерея;

12:00 — официальное закрытие фестиваля, подведение итогов.

Участников наградят медалями и грамотами регионального минспорта. Призеры получат подарки от спонсоров.

Возрастное ограничение: 16+