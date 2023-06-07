В Рязани осудят 22-летнего гражданина Узбекистана, укравшего телефон

В Рязани за грабеж осудят 22-летнего гражданина Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Специалисты установили, что мужчина проводил досуг в баре на площади Мичурина в Рязани, где случайно познакомился с потерпевшим. В какой-то момент обвиняемый вышел с жертвой вместе покурить. Злоумышленник попросил телефон, чтобы вызвать такси. Однако устройство он возвращать не собирался. Между мужчинами начался словесный конфликт. Во время него злоумышленник ударил знакомого кулаком в область глаза, повалив на тротуар.

Пока мужчина пытался встать, обвиняемый вместе с телефоном побежал к подъехавшему за ним автомобилю. Потерпевший смог догнать обидчика и схватить за куртку, однако тот снова ударил его кулаком по голове, сел в машину и скрылся.

Прокуратура Советского района Рязани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Оно было направлено в суд для рассмотрения по существу.