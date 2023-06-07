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В России предложили возобновить внеплановые проверки производителей легких алкогольных напитков

Общественная организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) и депутаты Госдумы предложили возобновить в РФ внеплановые проверки производителей пива, сидра и легких алкогольных напитков. Документы направлены в Генпрокуратуру, правительство, Росалкогольрегулирование и Минпромторг, пишут «Известия».

Глава ОПИ Олег Павлов заявил, что не менее 71% компаний, производящих пиво и пивную продукцию в России, делают это с нарушением требований.

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложили премьер-министру Михаилу Мишустину принять более жесткие меры в отношении всех производителей.

«Политика повышения акцизов на алкогольную продукцию стимулирует производство дешевого контрафактного алкоголя, тогда как государственная монополия на производство и оборот этилового спирта позволит избавить данный рынок от суррогата, а также значительно повысит доходы бюджета», — отмечается в письме депутатов.

Они предлагают отменить мораторий на проверки бизнеса, который не позволяет государству контролировать качество продукции предпринимателей.

Отметим, что от суррогатного напитка «Мистер сидр» в разных областях России скончались 32 человека и 90 пострадали.

Возбуждено уголовное дело, фигурантом которого стал учредитель ООО «Анди» Анар Афат оглы Гусейнов.