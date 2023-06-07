В России погибли 30 человек от отравления напитком «Мистер сидр»
В результате отравления слабоалкогольным напитком «Мистер сидр» погибли 30 человек из разных регионов России. Об этом 7 июня сообщили РИА Новости со ссылкой на Минздрав.
Отмечается, что на данный момент также зафиксировано 96 пострадавших. В этом числе есть несовершеннолетние и беременная женщина.
Напомним, что после отравления сидром возбудили уголовное дело, фигурантом которого является учредитель ООО «Анди» Анар Афат оглы Гусейнов.