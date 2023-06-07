В МВД подготовили порядок введения запрета на управление автомобилем за неявку в военкомат

В МВД подготовили порядок введения запрета на управление автомобилем за неявку в военкомат. Проект приказа опубликовали на сайте ведомства в среду, 7 июня.

Согласно документу, в случае, если решение об ограничении в праве управления транспортным средством из-за неявки в военкомат будет принято, соответствующая информация в течение суток будет направлена в систему Госавтоинспекции. Эти сведения распространят на межрегиональном, региональном и районном уровнях.

В случае, если ограничение на управление автомобилем будет отменено, их также снимут в течение суток, говорится в тексте проекта постановления, опубликованного сайте проектов нормативных правовых актов.