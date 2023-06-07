В Харьковской области украинская ДРГ подорвала аммиакопровод «Тольятти—Одесса»
В Харьковской области украинская ДРГ подорвала аммиакопровод «Тольятти—Одесса». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Теракт состоялся в понедельник, 5 июня, около 21:00, в районе населенного пункта Масютовка.
Отмечается, что в результате происшествия есть пострадавшие среди мирного населения. Им оказывают медицинскую помощь. Пострадавших среди российских военных нет.
В ведомстве подчеркнули, что на данный момент через поврежденные участки трубопровода идет стравливание остатков аммиака с украинской территории.