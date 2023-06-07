В Госдуму внесли законопроект о страховании имущества от рисков теракта или диверсии

В Госдуму внесли законопроект о страховании имущества от рисков теракта или диверсии. Об этом в среду, 7 июня, пишет ТАСС.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Владислав Резник внес в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность добровольного страхования имущества от рисков терактов и диверсии.

Автор законопроекта отметил, что с момента начала СВО в России возрос уровень террористической угрозы.

«Предусмотренные действующим законодательством меры, направленные на минимизацию и ликвидацию последствий проявления терроризма, не позволяют на практике в полной мере возместить имущественный ущерб от преступлений террористической направленности, а также создают повышенную нагрузку на бюджет», — пишет Резник.