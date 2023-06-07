Рязанские депутаты могут больше не размещать сведения о доходах

Депутаты рязанской гордумы могут больше не размещать сведения о своих доходах. Об этом стало известно на комитете по развитию местного самоуправления в среду, 7 июня.

Как отметили на комитете, теперь депутаты рязанской гордумы будут иметь право не размещать сведения о доходах, расходах и об имуществе. Изменения планируют внести, чтобы привести в соответствие с федеральным законодательством.

Депутаты разных фракций высказались, что им нечего скрывать и они продолжат публиковать самостоятельно сведения о своих доходах.

Решение будет принято на заседании гордумы.