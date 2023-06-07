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Рязанец будет отбывать 17 лет в колонии строгого режима за поджог квартиры и смерть двух людей

В Рязани вступил в силу приговор в отношении Димитрия Тютина, которого признали виновным в убийстве двух лиц общеопасным способом (пункты «а», «е» части 2 статьи 105 УК) и умышленном повреждении чужого имущества путем поджога (часть 2 статьи 167 УК).

В 2008 Тютину и его семье предоставили служебную квартиру в Рязани на улице Гагарина, так как он работал в муниципальном учреждении. В 2014 году мужчина уволился и потерял право пользоваться этой квартирой, однако съезжать из нее не планировал.

В 2018 году администрация Рязани обратилась в суд с иском о прекращении права пользования жилым помещением. На основании решения суда приставы неоднократно пытались выселить семью из квартиры, но у них не получалось.

Ночью 3 мая 2020 года Тютин в квартире разлил бензин, поджег его, закрыл за собой дверь и уехал. В результате погибли жильцы соседней квартиры, пытаясь спастись от пожара.

Рязанский областной суд признал мужчину виновным и назначил ему 17 лет колонии строгого режима. Кроме этого, он обязан возместить потерпевшим моральный вред, а администрации Рязани — стоимость поврежедний квартиры.

Ранее сообщалось о том, что соседи задохнулись угарным газом.