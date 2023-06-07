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Рязанцы заинтересовались китайскими автомобилями

По данным экспертов МегаФона, весной 2023 года трафик на официальные сайты производителей машин вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выводы основаны на анализе обезличенной информации пользовательских обращений к 20 тематическим интернет-площадкам.

Наибольшее внимание автолюбителей вызывают Changan, Chery и Geely — модели и предложения именно этих брендов чаще всего изучают жители региона в интернете. Например, на официальную площадку по продаже Chery рязанские автолюбители заходили на 47% чаще, чем в прошлом году.

При этом также увеличилась посещаемость порталов, которые специализируются на подборе подержанных автомобилей. Запрос к таким сайтам вырос почти на 40%.

«С помощью bigdataмы не только можем изучать интерес пользователей к тем или иным интернет-ресурсам, но и правильно планировать развитие своей сети. Сейчас у нас реализуется масштабный проект по модернизации базовых станций. С начала года работы проведены почти в 70 населенных пунктах, при этом в 33 из них скоростной интернет появился впервые. Теперь жители даже отдаленных деревень могут работать, учиться, делать покупки, смотреть фильмы и круглосуточно оставаться на связи с близкими», — говорит директор МегаФона в Рязанской области Ольга Лукина.